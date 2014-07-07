Доллар на межбанке подешевел до 11,77 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8500 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,7400/11,7700 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 15,8840/16,0900 грн/евро, к 12:00 цены составили 15,9620/16,0070 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3386/0,3430 грн/рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3394/0,3407 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 34,5830 (+0.1630).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3577/79, изменяясь в достаточно узком коридоре.