На счетах Януковича и Ко уже заблокировали $1,42 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины продолжает поиски активов экс-президента Украины Виктора Януковича и заблокировала 1,42 млрд долл. (16,70 млрд в гривневом эквиваленте) на счетах связанных с ним компаний-нерезидентов, сообщается на сайте службы.

Госфинмониторинг напомнил, что в июне направил в Генпрокуратуру Украины материалы по финансовым операциям с участием 42 компаний-нерезидентов, подконтрольных Януковичу, которые в течение 2010-2013 годов перечислили 1,36 млрд долл. через счета в одной из соседних стран, разместив средства на счетах в украинских банках.

«Таким образом, общая сумма заблокированных финансовой разведкой Украины средств упомянутых компаний-нерезидентов составляет 1,42 млрд долл. США (эквивалент в гривнях - 16,70 млрд грн)», - говорится в сообщении.

Финансовая разведка Украины направила дополнительные запросы ко всем банкам Украины, в результате чего дополнительно выявлены средства на счетах 11 компаний-нерезидентов, и 18 июня были заблокированы 27,71 млн долл. или 327,01 млн в гривневом эквиваленте.

Кроме того, в результате совместной работы Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки одной из европейских стран на счетах 23 компаний-нерезидентов за рубежом было заблокировано 49,51 млн долл. или 584,22 млн в гривневом эквиваленте. По запросу службы иностранные коллеги также заблокировали все расходные операции по этим счетам, и в результате сумма дополнительно заблокированных средств за последние две недели составила 77,22 млн долл. или 911,23 млн в гривневом эквиваленте.

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Как сообщал УНИАН, Госфинмониторинг по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн.

Также проводится поиск активов за рубежом при содействии иностранных партнеров, в т.ч. подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании.

В марте текущего года тогдашний глава НБУ Степан Кубив заявлял, что в Украине работало около 10 банков - конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 146 млрд грн.