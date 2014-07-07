В Минфине рассказали, как будет выглядеть децентрализация бюджетной системы

Министерство финансов разработало предложения по внесению изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины в части децентрализации финансов, укрепления материальной и финансовой основ местного самоуправления, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, министерство подготовило изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, в рамках утвержденной Кабмином концепции реформирования местного самоуправления.

«Министерство финансов работает над созданием новой модели построения финансового обеспечения местных бюджетов и межбюджетных отношений. Министерством были проведены глубокие исследования по данному вопросу, и предложена комплексная стратегия децентрализации», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, разработанная модель построения финансового обеспечения местных бюджетов предполагает радикальные изменения к подходам формирования доходной и расходной частей местных бюджетов, определение основ трансфертной политики и организации межбюджетных отношений.

Главными задачами новой модели межбюджетных отношений министерство называет обеспечение бюджетной автономии и финансовой самостоятельности местных бюджетов, самостоятельное, независимое формирование и утверждение местных бюджетов, закрепление за каждым звеном самоуправления стабильной доходной базы для реализации их функций, отмена механизма изъятия средств в государственный бюджет.

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Как сообщал УНИАН, реформа местного самоуправления началась в марте 2014 года, когда в правительстве была представлена концепция изменений по децентрализации власти и расширению полномочий местного самоуправления. В рамках реформы регионам будет предоставлено больше возможностей принимать решения на местном уровне, управлять здравоохранением, коммунальным хозяйством, образованием, гуманитарной сферой и прочее. Планируется сформировать пакет инструментов финансового характера, которые позволят регионам зарабатывать деньги и часть из них оставлять на местах.

В апреле премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил правительству проработать в рамках реформы местного самоуправления решение о предоставлении регионам права самостоятельно устанавливать региональные налоги и оставлять на местах часть налога на прибыль, который сегодня полностью перечисляется в государственный бюджет.