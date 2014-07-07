Фонд гарантирования освободил неплатежеспособные банки от спецсбора

Фонд гарантирования вкладов физических освободил неплатежеспособные банки от уплаты специального сбора для покрытия своего дефицита.

Об этом говорится в решении фонда №39, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 18 июня, текстом которого располагает УНИАН.

Напомним, что Фонд гарантирования имеет право принять решение об установлении специального сбора, если его текущие доходы не достаточны для выполнения обязательств по выплате вкладов или обслуживанию полученных кредитов.

«Участник фонда, признанный на дату введения специального сбора неплатежеспособным банком, освобождается от уплаты специального сбора», - говорится в решении.

Также этим решением фонд установил четкие критерии для введения специального сбора. В частности, Фонд гарантирования считает объем своих текущих доходов не достаточным, если объем его средств ниже 2,5% суммы гарантированных выплат вкладчикам с учетом сборов с банков в течение следующего квартала, или если существует риск снижения объема средств фонда до этой отметки в будущих периодах.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Фонд гарантирования вводил временную администрацию в 11 банков, в том числе 2 крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль». В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и банк «Даниэль» проводится процедура ликвидации.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования на 1 июня составил 6,818 млрд грн, что на 8,38%, или на 624 млн грн, меньше показателя на 1 мая 2014 года.

В июне Фонд гарантирования сообщил, что получит кредит у Национального банка Украины на 4,2 млрд грн для покрытия временного дефицита средств на выплату возмещения вкладчикам банков-участников фонда.

В начале июля Кабинет министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли и Министерству финансов подготовить к реализации совместный со Всемирным банком проект по привлечению кредита в объеме 500 млн долл. на укрепление банковского сектора страны, чать средств из которого будут направлены Фонду гарантирования.