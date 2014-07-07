Госказначейство в Краматорске полностью возобновило работу

Сегодня полностью возобновило работу управление Государственной казначейской службы Украины в Краматорске Донецкой области, освобожденном украинскими войсками от боевиков, сообщается на сайте Госказначейства.

«Сегодня, 7 июля, полностью возобновлена работа управления Государственной казначейской службы Украины в Краматорске Донецкой области», - говорится в сообщении. По информации Госказначейства, все платежи социального направления проводятся по мере поступления платежных поручений.

Напомним, что сегодня о возобновлении работы банковской системы в Славянске и Краматорске сообщил глава правления крупнейшего государственного банка «Ощадбанк» Андрей Пышный.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.