В Украине инфляция замедлилась до 1%

Инфляция в Украине в июне по сравнению с маем 2014 года замедлилась до 1% с 3,8%, зафиксированных в мае по сравнению с апрелем, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против июня 2013 года) инфляция ускорилась до 12% с 10,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года, к декабрю 2013 года, инфляция ускорилась до 11,6% с 10,5%, зафиксированных месяц назад.

Как сообщает Госстат, в июне против мая 2014 года больше всего подорожала электроэнергия – на 11,3% (против июня 2013 года – также на 11,3%), железнодорожный пассажирский транспорт – на 5% (15,2%), автодорожный пассажирский транспорт – на 4,6% (13,8%), транспортные услуги - на 4,5% (14,2%), подсолнечное масло – на 3,6% (снижение цен на 1,2%), фармацевтическая продукция – на 3,3% (рост на 25,5%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощи - на 9,3% (к июню 2013 - рост на 16,7%), яйца - на 5,7% (рост на 18,1%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года составила 3,8%, в годовом выражении (против мая 2013 года) - 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - 10,5%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.