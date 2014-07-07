Инфраструктуру Славянска могут восстановить за 5-6 дней - Гройсман

15:09, 07 июля 2014
Финансы
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Для быстрого восстановления необходима правильная организация работы.

REUTERS

Восстановление жизнеобеспечения Славянска займет порядка 5-6 дней при правильной организации работы, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

«Работа по восстановлению инфраструктуры Славянска и других городов Донбасса ведется постоянно и целенаправленно. Есть вопросы по восстановлению света и воды. У нас есть план действий. По моей информации, при хорошей организации работы, все вопросы должны быть решены в течение 5-6 дней. Я говорю о Славянске», - сказал Гройсман. 

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При этом он уточнил, что одновременно с восстановлением инфраструктуры идет работа по инвентаризации разрушений, в том числе жилых домов. Этот процесс, по словам Гройсмана, подразумевает как собственно количественное определение разрушений, так и определение суммы ущерба.

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