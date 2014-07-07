Доллар к закрытию межбанка почти не изменился - 11,78 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,7000/11,8500, к 12:00 сузился спрэд 11,7400/11,7700. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,7200/11,7800.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3386/0,3430, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3394/0,3407. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3395/0,3402. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,5425 (+0.2520).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3575/1,3600. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 15,8840/16,0900, к 12:00 цены составили 15,9620/16,0070. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 15,9325/16,0180.