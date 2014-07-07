Базовая инфляция в июне замедлилась до 1,4%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 1,4% с 2,3%, зафиксированных в мае по сравнению с апрелем, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в июне 2014 года против июня 2013 года зафиксирована базовая инфляция 9%, против декабря 2013 года – 8,5%.

За январь-июнь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года базовая инфляция составила 4%.

Читайте такжеИнфляция в оккупированном Крыму достигла 17%

Напомни, что базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне, без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя, по сравнению с маем 2014 года составила 1%, против июня 2013 года - 12%, против декабря 2013 года - 11,6%.