Кипр получит 600 млн евро в рамках кредитной помощи

Совет директоров Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) одобрил передачу Кипру пятого транша кредита в размере 600 млн евро. Об этом говорится опубликованном в Брюсселе пресс-релизе организации, пишет "Прайм".

Политическое решение о выделении этих средств было принято министрами финансов зоны евро в июне по результатам позитивной оценки "тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ) четвертой квартальной проверки выполнения кипрскими властями программы финансовой стабилизации. Условия предоставления Кипру кредита в размере 10 млрд евро в рамках этой программы были согласованы руководством Кипра с Еврогруппой в марте 2013 года.

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"Кипр продолжает добиваться прогресса во многих областях, особенно в выполнении поставленных бюджетных целей и уверенном выходе из рецессии, - заявил исполнительный директор ЕСМ Клаус Реглинг в связи с решением о предоставлении очередного транша. - Успешное завершение проверки показывает, что кипрские власти решительно настроены на выполнение программы. Необходимы дальнейшие усилия для успешной борьбы с остающимися вызовами, такими как полное снятие контроля за движением капитала, сокращение необслуживаемых кредитов, обеспечение устойчивого роста и сокращение безработицы".

Объем уже предоставленного ЕСМ финансового содействия Кипру, включая пятый транш, составляет 5,35 млрд евро из обещанных европейскими партнерами 9 млрд евро. Еще 1 млрд евро обязался выделить МВФ. Оставшиеся средства будут предоставляться республике поквартально до 2016 года.