В Греции заговорили об экономическом подъеме

ВВП Греции, начиная с 2015 года, должно расти минимум на 3 процента в год, уровень безработицы к 2018 году снизится на 10 процентов, так же как и дефицит государственного бюджета - с нынешних 174 до 139 процентов в 2018 году. Из всех приведенных прогнозов понятно, что Греция находится в фазе подъема. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в своих оценках пришла к аналогичным выводам, пишет "Немецкая волна".

Делегации Еврокомиссии, Европейского центробанка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ), находясь в Афинах, регулярно закидывали греческому правительству затягивание или недостаточно качественное воплощение реформ, привязанных к кредитным программам помощи Греции. Однако при этом надо учитывать тот факт, что за последние годы греческий парламент поддержал более 800 реформистских мер, говорят в свою защиту чиновники. Они подчеркивают, что Греция выполнила все существенные обещания, предоставляемые донорам. Прежде всего речь идет о структурных реформах и санации государственного бюджета. Греция хочет реформ, однако требует для их воплощения больше времени, говорят греческие чиновники. Именно это послание они передают и через немецких парламентариев.

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Как одно из доказательств греческого стремление к реформам приводят шесть первоочередных мер, которые принял парламент в Афинах на прошлой неделе. Они были предпосылкой для того, чтобы так называемая Еврогруппа - министры финансов стран Еврозоны - дала в понедельник, 7 июля, зеленый свет для следующего транша кредита для Греции объемом в 1 миллиард евро.

В Афинах поговаривают, что сразу после этого правительство выпустит серию государственных облигаций с трехлетним сроком погашения по учетной ставке 3 процента. Даты выпуска государственных ценных бумаг в правительстве подтверждать отказываются, но даже сами чиновники из делегации в Берлине убеждены, что заинтересованность в этом очень высока - как и в случае с облигациями государственного займа, выпущенным в апреле, когда спрос на них превысил предложение почти в семь раз. А это, говорят чиновники, демонстрирует, что доверие финансовых рынков к Греции возрождается.