Commerzbank подозревается в нарушении режима санкций США - СМИ

США подозревают немецкий Commerzbank в нарушении режима санкций, введенного Вашингтоном против ряда стран, в том числе против Ирана и Судана, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

По имеющейся информации, переговоры представителей американских властей с руководством кредитной организации об урегулировании претензий уже начались. Как утверждают источники, стороны могут заключить сделку уже этим летом. Штрафные санкции для Commerzbank еще обсуждаются, но не исключено, что банку придется заплатить по меньшей мере $500 млн.

Читайте такжеСовет ЕС расширит действие санкций второй фазы из-за событий в УкраинеCommerzbank является вторым по величине банком в Германии. По мнению издания, его предполагаемая сделка с властями США создаст условия для похожего соглашения и с Deutsche Bank.

Читайте такжеЭкономика России из-за агрессии против Украины скатилась в рецессиюРанее сообщалось, что французский банк BNP Paribas признал свою вину и согласился заплатить властям США штраф в размере $8,83 млрд за совершение международных сделок, идущих в разрез с американскими санкциями.

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