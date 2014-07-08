Кабмин окончательно ликвидировал Миндоходов

Кабинет министров Украины утвердил положение о Государственной фискальной службе (ГФС), окончательно упразднив, таким образом, Министерство доходов и сборов Украины, решение о ликвидации которого было принято в начале марта текущего года.

Об этом говорится в постановлении правительства №236, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Согласно постановлению, Государственная фискальная служба, формирование которой было анонсировано премьер-министром Украины Арсением Яценюком в мае текущего года, является центральным органом исполнительной власти и несет ответственность за реализацию государственной политики в сфере взимания налогов, ведения таможенного дела, администрирования единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Кроме того, ГФС осуществляет государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями в рамках выполнения налогового, таможенного законодательства и правил уплаты единого соцвзноса.

Основными задачами Фискальной службы, помимо реализации государственной политики, определены: контроль за наполнением бюджета в части налоговых и таможенных платежей, контроль за производством и оборотом спирта, табачных изделий, контроль за своевременностью расчетов в иностранной валюте, соблюдение правил ведения наличных расчетов и контроль за наличием лицензий или патентов для осуществления операций, подлежащих лицензированию или патентованию.

При этом Фискальная служба руководствуется Конституцией Украины, нормативными актами Кабинета министров, но подчиняется Министерству финансов Украины и представляет на рассмотрение министра финансов предложения по налоговой, таможенной политике и политике в сфере борьбы с налоговыми и таможенными правонарушениями.

Фискальная служба имеет право обмениваться информацией с другими органами власти и аналогичными службами иностранных государств, обращаться в суд в предусмотренных законом случаях, предоставлять разрешение на открытие и эксплуатацию таможенных складов и принимать участие в предоставлении услуг цифровой подписи. Также Фискальная служба имеет право проводить анализ влияния макроэкономических показателей и общеэкономической ситуации в стране на степени выполнения налоговых и таможенных статей бюджета.

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Руководителем ГФС Кабинет министров Украины назначил Игоря Билоуса, одновременно уволив его с должности первого заместителя министра доходов и сборов Украины. Заместителями главы Фискальной службы стали Владимир Хоменко, также уволенный с должности заместителя министра доходов и сборов Украины, и Анатолий Макаренко. Как ожидается, Владимир Хоменко в должности первого заместителя главы ГФС будет курировать сферу деятельности налоговой милиции и борьбы с налоговыми преступлениями. Анатолий Макаренко в должности заместителя главы ГФС будет курировать таможенную службу.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины было создано в декабре 2012 года на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. В марте 2014 года Кабинет министров принял решение ликвидировать министерство, вернув разделение на налоговую и таможенную службы с подчинением их Министерству финансов. Позднее, после консультаций с общественностью и бизнесом правительство приняло решение не разъединять службы, а сформировать Государственную фискальную службу с теми же функциями, которые выполняло министерство.