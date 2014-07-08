Межбанк открылся долларом по 11,80 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 11,6800/11,8000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,3390/0,3425.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,8765/16,0420.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3594/96 (понедельник - 1,3577/79).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,7000/11,8500, к 12:00 сузился спрэд 11,7400/11,7700. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,7200/11,7800.