Для Visa и MasterCard смягчили требования к условиям работы в России

Для Visa и MasterCard смягчили требования к техническому обеспечению деятельности. Чипы на картах теперь необязательно должны быть российскими, а софт может закупаться и у российских "дочек" иностранных производителей, пишет "КоммерсантЪ".

Вчера Минфин направил в правительство согласованный с профильными ведомствами документ, устанавливающий технические требования к национально значимым платежным системам. Этого требуют принятые в начале мая поправки к закону "О национальной платежной системе", которые разрешают работать в России без уплаты обеспечительных взносов только национально значимым игрокам.

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В ходе доработки документ сильно изменился. "Изначальные требования были сильно завышены, - пояснил "Ъ" замминистра финансов Алексей Моисеев. - Шансы получить статус национально значимой платежной системы из-за условий о российском просхождении чипа, об определенной доле российского софта были невелики даже у российских игроков".

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Источники, знакомые с содержанием последней версии проекта, указывают на два основных изменения. "Если сначала в нем содержалось требование о производстве всех составляющих чипов в России, то теперь достаточного того, что они здесь будут просто собираться", - говорит один из них. "Другое требование - по доле российских разработок в инфраструктуре платежной системы (программном обеспечении) в 25% - осталось без изменения, - говорит другой собеседник. - Но теперь речь идет не о российских разработчиках, а о российских правообладателях".