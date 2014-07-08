Австрийский суд арестовал имущество сына Азарова

Австрийский суд в рамках расследования дела по отмыванию денег, а также в рамках введенных санкций против ряда чиновников предыдущей украинской власти во главе с экс-президентом Виктором Януковичем, заблокировал сделки с недвижимостью, принадлежащей компании L.A.D.A. Holding Anstalt, которая в свою очередь принадлежит сыну бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова – Алексею Азарову. Об этом говорится в сообщении австрийского информационного агентства АРА, текстом которого располагает УНИАН.

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«После того, как в феврале прокуратура Вены начала расследование о возможной причастности украинского парламентария, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея Азарова к отмыванию денег, суд заблокировал любые сделки с недвижимым имуществом, которое может принадлежать Азарову через компанию L.A.D.A. Holding Anstalt (Лихтенштейн)», - говорится в сообщении.

При этом в сообщении подчеркивается, что сам Азаров не раз отрицал причастность к указанной компании и опровергал наличие какой-либо недвижимости в Вене (Австрия).

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В то же время, по сообщению ряда украинских СМИ, стоимость арестованного австрийским судом имущества может составлять до 5 млн евро.

Алексей Азаров является народным депутатом Украины от Партии регионов. В марте 2014 года он вошел в двадцатку украинских чиновников, в отношении которых введены санкции ЕС.