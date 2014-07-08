«ПриватБанк» опровергает информацию о прекращении работы в Луганске

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

«Заявления террористов из так называемой «ЛНР» о том, что «ПриватБанк» экстренно прекращает работу в регионе, не соответствуют действительности. На самом деле в Луганске произошел вооруженный захват офиса банка, его сотрудников, техника и имущества банка было захвачено и уничтожено», - говорится в сообщении банка.

Также банк опровергает заявления о намерениях своих сотрудников в Луганске вывезти из города активы и серверную базу.

«Офис банка был захвачен в разгар рабочего дня, когда все сотрудники были на рабочих местах и обслуживали клиентов», - отмечается в сообщении.

Несмотря на физический захват офиса, обслуживание клиентов будет проводиться в обычном режиме с использованием дистанционных сервисов. «Платежи частных лиц и корпоративных клиентов «ПриватБанка» в Луганской области проводятся в режиме онлайн. Для того чтобы сделать платеж, получить или отправить перевод, осуществить любые другие банковские услуги, достаточно зайти в интернет-банк «Приват24» или просто позвонить в банк по бесплатному короткому номеру 3700», - говорится в сообщении.

Банк подчеркивает, что все счета клиентов находятся в безопасности, и к ним есть доступ из интернет-банка «Приват24» и из мобильных приложений.

«Без ограничений можно рассчитываться карточками в магазинах, совершать безналичные операции в терминалах самообслуживания в любой точке региона и всей Украины. Проценты по депозитам продолжают насчитываться в обычном режиме, управлять своими вкладами можно через «Приват24». Также в интернет-банке можно оплачивать коммунальные услуги, пополнять мобильные телефоны, совершать денежные переводы», - пояснили в пресс-службе.

Читайте такжеСемьям героев Небесной Сотни и АТО списывают кредиты

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что возобновляется работа социальных служб и милиции. С 7 июля в этих городах возобновлена работа Госказначейства и банковской системы.

В частности, «ПриватБанк» сообщил о восстановлении штатного режима обслуживания клиентов в Славянске, Краматорске, Артемовске, Константиновке и еще ряде городов Донецкой и Луганской областей.

В то же время, часть боевиков из освобожденных городов прорвались к Донецку и Луганску. Согласно заявлению замсекретаря СНБО Михаила Коваля, Донецк и Луганск будут взяты в полную блокаду, чтобы заставить террористов сдаться. Учитывая сложившуюся обстановку в этих городах, ряд украинских банков временно приостановили работу своих подразделений в Донецке и Луганске.