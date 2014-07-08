Кабмин планирует сократить дефицит госбюджета до 1% ВВП в 2017 году

Правительство планирует сократить объем дефицита государственного бюджета с 3% ВВП в 2015 году до 1% ВВП в 2017 году, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«С целью уменьшения темпов роста общего объема государственного долга и гарантированного государством долга, дальнейшего роста долговой нагрузки на экономику в среднесрочной перспективе планируется сокращение дефицита государственного бюджета с 3% ВВП в 2015 году до около 2% ВВП в 2016 году и около 1% ВВП - в 2017 году»- говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что в среднесрочной перспективе правительства стран мира пытаются снизить свои дефициты до экономически безопасного уровня - 3% ВВП в соответствии с Маастрихтскими критериями. С этой целью большинство стран мира вынуждены проводить жесткую бюджетную политику по сокращению расходов бюджета, включая социальные, и повышению налоговой нагрузки на экономику.

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Ссылаясь на оценки МВФ, Минфин сообщает, что в 2015-2017 годах бюджетные дефициты стран мира будут снижаться. В частности, в Японии - с 6,4% до 5,2% ВВП, в США - с 5,6% до 5,4% ВВП, в Европейском Союзе - с 2,2% до 1,0% ВВП. В том числе в странах ЕС: в Испании - с 4,8% до 2,9% ВВП, в Словении - с 4,1% до 3,6% ВВП, в Великобритании - с 4,1% до 1,5% ВВП, в Ирландии - с 3,0% до 1,7% ВВП, во Франции - с 3,0% до 1,3% ВВП, в Греции - с 1,9% до 0,7% ВВП.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует в 2015 году удерживать объем дефицита государственного бюджета в пределах 3% ВВП, объем государственного долга - не выше 55% ВВП, о чем говорится в проекте основных направлений бюджетной политики на 2015 год.

По информации Минфина, дефицит госбюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года.

В то же время, учитывая показатели выполнения доходной части госбюджета, эксперты прогнозируют, что дефицит госбюджета может превысить 30 млрд грн к концу года, и фискальный разрыв будет выше 6% ВВП.