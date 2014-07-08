Новая глава НБУ обещает инфляцию на уровне 17%

Инфляция в Украине в 2014 году составит около 17%, а в 2015 не превысит однозначного уровня, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на главу НБУ Валерию Гонтареву.

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«Глава Центробанка рассказала, что по оценкам регулятора, во втором полугодии ожидается существенное замедление инфляции, поскольку большинство инфляционных факторов уже сработали в первом полугодии. По ее словам, в 2014 году рост потребительских цен составит около 17%, а в 2015 году инфляция не превысит однозначного уровня», – говорится в сообщении.

Среди факторов замедления инфляции во втором квартале текущего года Нацбанк выделяет запланированное повышение административно регулируемых цен и тарифов почти по всем категориям, произошедшее в первом квартале, о чем говорится в пояснениях главы НБУ, размещенных на сайте регулятора. «Поэтому во втором полугодии мы ожидаем существенного замедления инфляции, в том числе за счет высокого урожая зерновых. Ее рост составит около 5%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне, без учета временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, по сравнению с маем 2014 года составила 1%, против июня 2013 года - 12%, против декабря 2013 года - 11,6%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.