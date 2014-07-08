Украина представит свой "план Маршала" на донорской конференции осенью

Об этом во вторник в Брюсселе во время заседания группы высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине, заявил вице-премьер Украины Владимир Гройсман, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"Для преодоления угроз, которые стоят перед Украиной, и возвращению украинской экономики на путь устойчивого развития правительство начало подготовку плана восстановления и роста на период 2014-2016 годов. В свое время подобный план восстановления, известный как "план Маршала", помог возродиться Европе. Сегодня нечто подобное необходим для Украины. И мы призываем вас приобщиться к его формированию. Мы планируем представить этот план на международной конференции доноров, которую должны совместно с вами провести осенью", - сказал он.

При этом Владимир Гройсман отметил, что донорская помощь "не пойдет и не может быть потрачена на проедание".

Украинский вице-премьер подчеркнул, что по состоянию на сегодня наработанный совместно с МВФ пакет решений позволил остановить "падение страны в пропасть". "Но на сегодня этого недостаточно, поскольку мы имеем беспрецедентную агрессию со стороны России. Не только военную - именно в эти минуты Донбасс Украины страдает от страшного террористического нападения, направленного РФ. Кроме этого мы имеем информационную агрессию, экономическую и энергетическую агрессию, которая нацелена на то, чтобы разрушить Украину. Именно эти угрозы ставят перед нами беспрецедентные требования и требуют привлечения дополнительных ресурсов", - заявил он, добавив, что на сегодня "главным донором является ее народ".