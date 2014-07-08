В 2015 году правительство не будет предоставлять госгарантии

Правительство считает целесообразным в 2015 году воздерживаться от предоставления государственных гарантий и увеличения гарантированного государством долга, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«С учетом приближения порогового значения предельного безопасного уровня государственного и гарантированного долга к ВВП, целесообразно воздерживаться от предоставления государственных гарантий и увеличения гарантированного государством долга», - говорится в обращении Минфина к распорядителям бюджетных средств по вопросу планирования показателей госбюджета на 2015 год.

Минфин также сообщает, что в течение 2015 года, учитывая сложную ситуацию на внешних финансовых рынках, правительство будет ориентироваться на привлечение заемных средств от международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейскую комиссию.

Также, по информации Минфина, составляющими государственной долговой политики будут меры по снижению пиковых нагрузок на госбюджет и повышению ликвидности государственных долговых ценных бумаг, что позволит повысить спрос на них со стороны инвесторов.

Минфин подчеркивает, что взвешенная политика по управлению госдолгом удовлетворит потребности государства в заемных ресурсах по минимально возможной стоимости обслуживания госдолга с учетом рисков.

«Значительное внимание будет уделено дальнейшему развитию внутреннего рынка государственных ценных бумаг за счет широкого спектра долговых инструментов», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно основным направлений бюджетной политики на 2015 год, правительство планирует в 2015 году удерживать объем госдолга на уровне не выше 55% ВВП.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2014 года снизилась на 676 млн долл., или на 1,03% - до 65,217 млрд долл.

По оценкам экспертов, снижение объема госдолга в долларовом эквиваленте обусловлено девальвацией гривни, и на самом деле долговая нагрузка на экономику выросла до уровня около 50% ВВП.