Кабмин централизует капрасходы госбюджета на 2015 год

Правительство Украины планирует централизовать капитальные расходы государственного бюджета на 2015 год, учитывая ограниченные ресурсы и необходимость улучшить управление этими расходами, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Учитывая ограниченный ресурс проекта государственного бюджета на 2015 год, негативное влияние нестабильной ситуации в восточных областях Украины и необходимость улучшения управления капитальными расходами, предполагается централизовать капитальные расходы по отдельной бюджетной программе», - говорится в обращении Минфина к распорядителям бюджетных средств по вопросу планирования показателей госбюджета на 2015 год.

Минфин довел распорядителям бюджетных средств предельный уровень расходов и предоставления кредитов для проекта госбюджета на 2015 год и уточнил, что капитальные расходы не учтены в этих предельных объемах. По информации министерства, планирование капитальных расходов в 2015 году будет осуществляться в пределах возможностей госбюджета после предоставления распорядителями аргументированных запросов на эти расходы на 2015 год.

Как сообщал УНИАН, согласно основным направлениям бюджетной политики на 2015 год, правительство планирует в 2015 году удерживать объем дефицита госбюджета в пределах 3% ВВП.

По информации Минфина, дефицит госбюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года.

В то же время, учитывая показатели выполнения доходной части госбюджета, эксперты прогнозируют, что дефицит госбюджета может превысить 30 млрд грн к концу года, и фискальный разрыв будет выше 6% ВВП.