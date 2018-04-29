Украина в ожидании новых денег от МВФ

Оценочная миссия МВФ начала работу в Киеве, как и планировалось, в конце июня. Финансисты фонда должны были пробыть в Украине не более 10 дней. Однако количество встреч и глубина обсуждаемых вопросов оказались столь значительными, что визит растянулся на три недели.

Таким же, к слову, был и срок пребывания первой оценочной миссии во главе с Николаем Георгиевым в марте текущего года. Тогда результатом многочасовых дискуссий стала двухлетняя программа кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл. В апреле программа была окончательно одобрена Советом директоров фонда и уже в мае наша страна получила первый транш в 3,2 млрд долл.

Теперь от миссии ждут положительных выводов о работе правительства Украины, позволяющих нашей стране получить второй транш – в объеме 1,4 млрд долл. Выделение денег, как ожидается, рассмотрит Совет директоров Фонда в конце июля. В случае, если средства будут предоставлены, они поступят на счета Национального банка уже в начале августа. И это событие станет знаковым для нашей страны сразу по нескольким причинам.

Во-первых, с 2008 года Украине ни разу не удалось «продвинуться» дальше второго транша кредита в рамках выполнения программ stand-by. Во-вторых, экономика и социально-политическое положение Украины изменилось разительно даже по сравнению с апрелем-маем текущего года. Система государственных финансов во многом обременена военными расходами, обусловленными борьбой с террористами на востоке страны. Банковская система переживает непростые дни в связи с необходимостью поддержки бюджета в условиях продолжающегося падения промпроизводства (за 5 месяцев года НБУ перечислил в госбюджет 22 млрд грн) и ликвидацией целого ряда банков, переложивших свои долги на плечи государства.

Кроме того, Украина с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС только осваивает новые для себя рынки сбыта продукции, одномоментно потеряв старые – в частности, российский.

В этих условиях поддержка Фонда была бы хорошим сигналом об Украине для остального мира. Причем не только и не столько для частных инвесторов, сколько для других международных финансовых организаций, готовых предоставить помощь нашей стране. Получив такую поддержку, Украина смогла бы реализовать заявленный правительством переход «от экономической реанимации – к реабилитации», и уже в сентябре текущего года проговорить с экспертами МВФ дальнейший ход реформ, включая преобразования в налоговой и производственной сферах, позволяющие с 2015 года фиксировать небольшой экономический рост.

Удастся ли задуманное? В самом МВФ комментировать перспективы Украины не спешат, ограничиваясь комментариями о видимом прогрессе и конструктивных дискуссиях с властями. В связи с этим УНИАН опросил экспертов о вероятности выделения нашей стране второго кредитного транша. И вот, что говорят аналитики.

Дмитрий Сологуб, начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль»:

На мой взгляд, у Украины не должно быть глобальных проблем с получением второго транша кредита МВФ, хотя понятно, что экономическая ситуация остается достаточно тяжелой и есть целый ряд вопросов, которые правительство и МВФ должны обсудить - это и падение доходов бюджета, и увеличение расходов на оборону, и так далее. Что касается выполнения рекомендаций МВФ, то мы видим, что основные вещи выполняются - плавающий курс, финансовая диагностика банков, повышение тарифов, принятие антикоррупционных законов.

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек:

Украина соблюла формальные «маяки» по программе stand-by, необходимые для получения второго транша. Фактические показатели денежной базы, чистых международных резервов и чистых внутренних активов НБУ, а также бюджетного дефицита соответствуют (а в ряде случаев - с хорошим запасом) контрольным меткам, установленным на конец мая.

Украинские власти также выполняют основные задекларированные меры в области экономической политики - повышены внутренние тарифы, идет работа по диагностическому обследованию крупнейших банков.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен:

Украина получит следующий транш. Программа в целом выполняется, и МВФ примет во внимание фактор необъявленной войны в Донбассе и ее негативное влияние на экономические показатели. Более того, сумма программы не будет уменьшена.



Финансовый эксперт Анатолий Гулей:

Я абсолютно уверен в том, что правительство выполняет свою работу. Те изменения, которые мы видим, полностью соответствуют тем требованиям, которые МВФ ставит перед Украиной. По моему мнению, 70% требований уже выполнены. Оставшиеся 30% требований - вопрос оперативного решения и выполнения взятых обязательств. Поэтому вероятность второго транша достаточно высокая.

Но чтобы я посоветовал: ежеквартальные «маяки», установленные для Украины, пересматривать каждый месяц, поскольку ситуация меняется моментально. И цифры, которые МВФ ставит как контрольные, теряют свою актуальность.

Возможен ли пересмотр программы? Тут следует дождаться показателей бюджета за первое полугодие, чтобы понять какие корректировки надо сделать в сентябре. Пока правительство доказывает, что может жестко контролировать расходы бюджета. Мы также видим цифры доходов бюджета с превышением. У нас положительный платежный баланс. Посмотрим, насколько хватит сил удержать эту тенденцию.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин:

В отношении проводимых реформ, надо признать, что у нас есть сферы, где изменения видны и по ним можно произвести оценку, а есть сферы, где пока преобладают декларации. Относительно валютного курса, думаю, будет дана позитивная оценка, потому что курс у нас давно плавающий. Хотя и есть проблемы с оценкой прозрачности рефинансирования и предоставления ликвидности банкам в предыдущие периоды, связанные с шоковой девальвацией гривни. Монетарная сфера – как раз та сфера, где МВФ не должен вносить корректировки.

А вот со структурными изменениями все идет не так, как хотелось бы. Пока нет существенного улучшения в вопросах, например, связанных с приватизацией. Результативность ее крайне низкая.

И, тем не менее, по контексту, по некоторым замечаниям, которые проскакивали в течение последних недель, думаю, что скорее оценка будет такой, чтобы продолжить финансирование. И немалую роль тут сыграет тот факт, что Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Это - важный экономический и психологический фактор.

Олеся Сафронова (УНИАН)