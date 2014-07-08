В ЕС рассказали, от чего будет зависеть дальнейшая финпомощь Украине

Европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле отмечает, что любая дальнейшая финансовая помощь ЕС Украине будет зависеть исключительно от наличия проведения реформ.

Об этом он заявил во вторник в Брюсселе во время заседания группы высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине, передает собственный корреспондент агентства УНИАН.

«Любая дальнейшая финансовая поддержка ЕС будет связана с усилиями по проведению реформ. Я бы хотел отметить эту важную связь»”, - заявил Фюле.

При этом он подтвердил поддержку со стороны ЕС реформ, которые „уже были проведены в Украине, и поощрил правительство к дальнейшим шагам в направлении конституционной реформы, децентрализации власти и судебной реформы”. „Нам нужно видеть дальнейшие действия в экономике, торговле, бизнесе и энергетическом секторе”, - отметил комиссар.

Фюле также выразил мнение, что сегодняшнее заседание создаст рамки для возможности формирования координационной платформы для международной помощи и даст возможность обсудить намерения доноров относительно дополнительных фондов и последующие шаги в направлении проведения возможной донорской конференции до конца года.

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Как сообщал УНИАН, в середине июня Европейская комиссия от имени ЕС выделила Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Общая поддержка Украины Евросоюзом в рамках макрофинансовой помощи составляет 1,61 млрд евро. Эта поддержка является частью более широкого пакета помощи Украине, о котором Европейская комиссия объявила 5 марта, а лидеры ЕС поддержали во время саммита Евросоюза, состоявшегося на следующий день, 6 марта.