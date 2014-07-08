Вкладчиками проблемных банков займется специальная группа при НБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Ложкин предлагает включить в состав рабочей группы первые лица банковского регулятора и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также представителей инициативных групп вкладчиков проблемных банков.

В частности, рабочая группа должна выработать согласованные предложения для решения проблем вкладчиков ПАО «Банк Форум».

В письме Ложкина отмечается, что президент уделяет значительное внимание проблеме соблюдения прав вкладчиков банков.

Вкладчики банка «Форум» обратились к главе государства с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг ликвидации этого банковского учреждения.

Как напомнили в АП, первый заместитель главы АП Украины Геннадий Зубко 24 июня и 4 июля провел встречи с представителями инициативной группы кредиторов банка «Форум», которые пикетировали Администрацию президента.

Вкладчики банка предлагают приостановить ликвидацию проблемного банка и искать более эффективные и менее затратные пути выведения банка с рынка, в частности, путем передачи его активов и пассивов другому банковскому учреждению.

5 июля президент подписал закон № 1333-VII, согласно которому Кабинету министров предоставлено право осуществлять дополнительные выпуски облигаций внутреннего государственного займа для обеспечения финансовой поддержки Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Закон обеспечит финансовую поддержку Фонда государством, будет способствовать защите прав вкладчиков банков и восстановлению доверия к банковской системе.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Форум» с 14 марта и в течение этого периода осуществлял поиск инвестора для выведения банка с рынка.

В мае дочерняя компания «Смарт-Холдинга» Вадима Новинского, основного владельца банка «Форум», перечислила на спецсчет НБУ 50 млн. долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка и, по информации банка, планировала перечислить второй транш в таком же размере, после чего должны были состояться аудит и рекапитализация банка владельцами и инвесторами.

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В июне «Альфа-Банк (Украина)» сообщил о проведении оценки в проблемном банке «Форум» и готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения в случае принятия решения о покупке части его активов и пассивов, но в дальнейшем отказался от покупки.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Форум» 16 июня, и Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру выведения банка с рынка. В ответ основной владелец банка, «Смарт-Холдинг», сообщил о подаче иска в суд с требованием отменить решение о ликвидации банка «Форум».

Банк «Форум» (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.