Доллар упал до 11,69 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,6800/11,8000, к 12:00 цены снизились 11,6400/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,6200/11,6900.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3390/0,3425, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3391/0,3413. К закрытию торгов цены упали 0,3377/0,3404. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,2405 (-0.3170).

Читайте такжеBloomberg: Захват территорий Россией подорвал амбиции Путина сделать рубль мировой валютой

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3610. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 15,8765/16,0420, к 12:00 цены ушли вниз 15,8285/15,9140. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 15,7940/15,8935.