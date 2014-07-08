Военный конфликт на Донбассе будет стоить Украине потери 3-4% ВВП – Шеремета

Военный конфликт на Донбассе приведет к дополнительному снижению отечественного ВВП на 3-4% в 2014 году, заявил в ходе брифинга министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

«В марте, когда мы открывали переговоры с МВФ, прогнозы были в районе минус 1-3%, и сейчас, вы знаете, один из пессимистических прогнозов - это 7%. Я думаю, что эти 3-4% - прогнозированный эффект от ситуации, которая развивается на Востоке», - сказал министр.

Он уточнил, что прогноз Европейского банка реконструкции и развития, предусматривающий снижение ВВП Украины на 7% по итогам текущего года, является самым пессимистичным. При этом Минэкономразвития ожидает меньшего снижения.

«Сейчас самый пессимистический прогноз - это ЕБРР, наш прогноз более оптимистичный», - отметил Шеремета.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим - IV кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 2%.

В середине апреля пророссийские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Через границу из РФ поставляется военная техника, вооружение и пропускаются боевики.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.