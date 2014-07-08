Мининфраструктуры выявило финансовые махинации в аэропорту "Борисполь"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Петр Пинкас сообщил протестующим, требовавшим провести люстрацию руководства аэропорта, во время пикета здания Мининфраструктуры.

"Выявлено достаточно много фактов нарушений и злоупотреблений в период с 2011 по 2014 год", - сказал он.

При этом Пинкас не уточнил, какие именно нарушения были выявлены в ходе проверки, так как это может помешать следствию.

Акцию протеста под зданием Мининфраструктуры провели активисты Ассоциации защиты прав граждан Украины и организации "Украинская националистическая самооборона". Пикетирующие требовали от министра Максима Бурбака уволить с должности генерального директора аэропорта "Борисполь" Сергея Гомболевского.

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По словам главы Ассоциации защиты прав граждан Украины Владимира Лесика, ключевые должности в "Борисполе" на протяжении долгого времени занимают одни и те же личности, которые замешаны в коррупционных схемах.

Глава Ассоциации отметил, что активисты уже направили официальные письма с фактами злоупотреблений на госпредприятии в Генеральную прокуратуру Украины, премьер-министру Арсению Яценюку и президенту Украины Петру Порошенко, но ответов пока не получили. Кроме того, Лесик обвинил заместителя главы аэропорта Бориса Шахсуварова в двойном гражданстве - Украины и России.

При этом замминистра опроверг это заявление, подчеркнув, что Шахсуваров не является гражданином России.

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«Что касается Шахсуварова, он не является гражданином Российской Федерации, как кое-кто пытается убедить», - сказал он, уточнив, что у министерства нет возможности проверить, имеет ли Шахсуваров еще одно гражданство, кроме украинского.

Как сообщал УНИАН, ранее 31 марта Мининфраструктуры Украины назначило генеральным директором МА «Борисполь» Сергея Гомболевского, который ранее занимал должность заместителя гендиректора аэропорта по производству.

В июле 2013 года Мининфраструктуры назначило исполняющим обязанности генерального директора аэропорта «Борисполь» бывшего директора международного аэропорта «Одесса» Алексея Кочанова. Позже Кочанов был утвержден в должности генерального директора "Борисполя". 12 марта Кочанов был уволен по согласию сторон на основании поданного им заявления.

В интервью УНИАН нынешний глава аэропорта Гомболевский подтвердил назначение его заместителем Бориса Шахсуварова, возглавлявшего аэропорт «Борисполь» в 2008 - 2011 годах.

Международный аэропорт «Борисполь» в 2013 году сократил чистую прибыль в 3,25 раза - до 123,742 млн грн.

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Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

«Борисполь» по итогам 2013 года сократил пассажиропоток на 6,5% по сравнению с 2012 годом - до 7,93 млн человек.

Международный аэропорт «Борисполь» в 2013 году сократил чистую прибыль в 3,25 раза - до 123,742 млн грн.