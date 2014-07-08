Минфин предупреждает о возможном введении новых налогов в 2015 году

Министерство финансов Украины предупреждает о возможных изменениях в налоговом законодательстве и в доходной части государственного бюджета на 2015 год после утверждения нового прогноза макропоказателей на 2015 год, сообщается на сайте министерства.

Минфин напомнил, что доходная часть госбюджета на 2015 год разработана в рамках действующего Бюджетного и Налогового кодексов Украины, однако в настоящее время при министерстве создано 9 рабочих групп, работающих над совершенствованием налогового законодательства, и по результатам их работы возможны внесение изменений в законодательство и уточнение доходной части госбюджета.

«На общий объем прогноза доходов и основных налогов существенное влияние имеют макроэкономические показатели, в частности, фонда оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих, прибыли прибыльных предприятий, конечных потребительских расходов домашних хозяйств, экспорта и импорта товаров и услуг, обменного курса гривни к доллару США, а также объемы производства подакцизных товаров, добычи полезных ископаемых и другие показатели. После принятия Кабинетом министров решения относительно прогноза основных макропоказателей на 2015 год показатели бюджета могут быть уточнены», - говорится в обращении Минфина к распорядителям бюджетных средств по вопросу планирования показателей госбюджета на 2015 год.

Минфин обязал распорядителей бюджетных средств предоставить бюджетные запросы для разработки проектов на 2015-2017 годы до 1 августа, а также распорядился принять меры во всех отраслях и сферах деятельности для сбалансирования бюджета и сокращения его дефицита, в том числе исключить неприоритетные и неэффективные расходы.

Читайте такжеВоенный конфликт на Донбассе будет стоить Украине потери 3-4% ВВП – Шеремета

Как сообщал УНИАН, правительство планирует сократить дефицит государственного бюджета с 3% ВВП в 2015 году до 1% ВВП в 2017 году.

По информации Минфина, дефицит госбюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года.

Учитывая показатели выполнения доходной части госбюджета, эксперты прогнозируют, что дефицит госбюджета может превысить 30 млрд грн к концу года и фискальный разрыв будет выше 6% ВВП.