Международные доноры помогут Киеву разработать план роста экономики

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместных выводах Группы высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине, которые были приняты по результатам заседания, которое состоялось сегодня в Брюсселе.

„Доноры обсудили план проведения Конференции доноров и инвесторов, в том числе создания общего подготовительного комитета. Доноры будут помогать Украине в подготовке повестки дня программы экономического подъема и роста на период 2014-2016 годов, включая потенциальные источники финансирования. В связи с этим украинское правительство будет предлагать донорам совместно оценить размеры сумм, необходимых для завершения реализации приоритетных задач”, - сказано в выводах.

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В документе отмечается, что доноры признали важную роль, которую может играть частный сектор в процессе экономической стабилизации и перехода к инклюзивному и постоянному экономическому росту Украины.

„Доноры будут приветствовать участие частных инвесторов, в том числе банков, так как это может расширить возможности Конференции доноров и инвесторов, которая состоится осенью 2014 г. на основе тщательной подготовки стратегии реформ в Украине”, - подчеркивают участники заседания.

В выводах констатируется, что международная координационная платформа для предоставления помощи Украине будет направлять усилия доноров как в Украине, так и в других столицах. „Группа поддержки Украины в Европейской комиссии будет играть важную роль в содействии стратегической координации между соответствующими штаб-квартирами в целях обеспечения максимальной согласованности и эффективности международных усилий”, - подчеркивается в документе.

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В ходе заседания доноры предоставили сведения о будущей поддержке. „Они обсудили позитивную роль смешивания донорских грантов с получением займов от международных финансовых институтов, что может сыграть позитивную роль в стимулировании инвестиций”, - сказано в выводах.

Кроме того, украинская сторона и доноры согласились способствовать взаимной подотчетности и прозрачности.

В свою очередь украинская сторона представила собственный взгляд на ключевые секторы экономического роста, которые являются привлекательными для инвестиций, обращая особое внимание на АПК и программу развития энергетической безопасности, в том числе реализацию энергоэффективных технологий, модернизацию украинской газотранспортной системы и обеспечение реверсивных поставок газа.

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Также Украина представила свои текущие потребности с точки зрения финансовой и технической помощи, в том числе безотлагательные мер по стабилизации ситуации на востоке. „Эти меры включают укрепление государственной границы, обеспечение удовлетворения первоочередных потребностей внутренне перемещенных лиц, разработку специальной программы реабилитации постконфликтного Донбасса; создание Фонда гарантирования”, - сказано в выводах.

Кроме того, участники приветствовали международную поддержку Украины и признали необходимость „сильной донорской координации для внешней финансовой и технической помощи”.

Стороны согласились начать с этого момента не только подготовку к конференции, но и согласованные усилия, чтобы ответить на угрозы, включая особые потребности в Донецком регионе.

„Координационное совещание высокого уровня позволило сообществу международных доноров продемонстрировать свою поддержку Украине во время важнейшего переходного периода после событий в феврале (в Киеве) и подтвердить свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Доноры и международные организации признали важность недавнего подписания Соглашения об ассоциации, в том числе о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая является новой основой для отношений Украина-ЕС”, - констатируется в выводах.

Кроме того, в документе сказано, что Европейский Союз подчеркнул тот факт, что Повестка дня ассоциации является ключевым инструментом для планов предоставления Украине помощи в соблюдении своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации в краткосрочной и среднесрочной перспективе.