"Ощадбанк" обещает в течение двух суток возобновить работу в Славянске и Краматорске

Функционирование всех отделений «Ощадбанка» в освобожденной от террористов зоне Донецкой области (район Славянска и Краматорска) будет возобновлено в течение двух суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Изюме сообщил журналистам председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

«Я рассчитываю, что в ближайшие буквально день-два, речь идет о 24-48 часах, мы возобновим абсолютно обычный режим функционирования банковской системы, и одна из жизненно важных систем жизнеобеспечения Славянска и Краматорска – банковская система – будет возобновлена», - сказал Пышный.

По его словам, в Славянске сегодня уже открылось одно из девятнадцати отделений «Ощадбанка», а в Краматорске работает 90% всех отделений. Он отметил, что во всех открытых отделениях «Ощадбанка» уже сегодня можно получить выплаты.

«Правительство перечислило необходимые суммы для проведения пенсионных выплат», - подчеркнул Пышный.

Читайте такжеВ Славянске и Краматорске возобновляют выплату зарплат и пенсий

Он отметил, что другие банки «также ответственно относятся» к необходимости возобновления работы банков в Славянске и Краматорске.

Читайте такжеВ Донецке и Луганске приостановили ряд бюджетных выплат из-за угрозы действий террористов