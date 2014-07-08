Бюджет ГУД сократят на 250 млн гривень

Государственное управление делами планирует сократить бюджетные расходы на свое содержание в 2014 году на 250 млн. грн. и направить сэкономленные средства на лечение пострадавших в Антитеррористической операции (АТО).

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщил руководитель ГУД Сергей Березенко, основной целью ведомства в сегодняшних условиях является максимальное сокращение расходов. «Анализ годовых отчетов за прошлые годы свидетельствует, что государственный аппарат жил на широкую ногу. В этом году мы существенно сократили содержание государственного аппарата», - сообщил он на брифинге.

Руководитель ГУД добавил, что в 2014 году, при утвержденных бюджетом 1 млрд 184 тыс. грн. сумма расходов составит менее 900 млн грн.

«Президент требует, чтобы по итогам этого года мы избежали убытков, а в 2015 году - получили позитивное сальдо работы всех предприятий», - отметил Березенко.