Развитие оккупированного Крыма может потребовать больше средств, чем предусмотрено - вице-премьер РФ

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

По расчетам российского правительства, на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года нужно 790,3 млрд рублей, 736,7 млрд рублей из которых - средства российского бюджета. Как отмечает «Рейтер», это следует из последней версии проекта федеральной целевой программы, который 8 июля рассматривался на совещании у главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

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«Если не получится (уложиться в обозначенную сумму за счет перераспределения средств), то придется, может, добавить к программе, - цитирует агентство Козака. - Скорее всего, придется добавить».

Ранее он сообщал, что в ближайшие три года на программу по развитию Крыма будет направляться по 100 млрд рублей ежегодно.

В то же время в марте министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что на развитие Крыма только в этом году потребуется до 243 млрд рублей, тогда как министр экономики России Алексей Улюкаев в апреле и мае говорил о сумме в 130 млрд рублей.