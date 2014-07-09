Налоговый компромисс может принести в бюджет до 10 млрд гривень – депутат

Принятие закона о налоговом компромиссе, предусматривающем амнистию налоговых обязательств предприятий в обмен на добровольную уплату части этих обязательств, может принести в государственный бюджет до 10 млрд грн.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила народный депутат, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан (УДАР).

«По оценкам Министерства финансов, это может быть до 10 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет», - сказала Продан.

Она также отметила, что депутаты в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению снизили требования для заключения налогового компромисса. В частности, законопроект теперь предусматривает возможность компромисса по операциям, осуществленным до 1 апреля 2014 года, а обязательная к уплате часть обязательств снижена с 15% до 10%.

«Был бизнес, который настаивал на нулевой ставке, были такие, которые соглашались на 15%. Нашли такой компромиссный процент», - объяснила Продан.

Кроме того, будет продлен срок применения компромисса до 90 дней со дня вступления закона в силу и внесен ряд других изменений.

«Дополнительно мы внесли изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и закон о судопроизводстве с тем, чтобы к уголовной или административной ответственности не привлекали субъектов за действия, которые закрыты налоговым компромиссом», - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уточнения налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и налогу на добавленную стоимость в случае применения налогового компромисса (№ 4930).

Целью законопроекта является освобождение налогоплательщиков от финансовой уголовной и административной ответственности при условии уплаты незадекларированных платежей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль предприятий.

Верховная Рада может принять закон во втором чтении и в целом на следующей пленарной неделе, запланированной на 22-25 июля.