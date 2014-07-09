Россия придумала, как в оккупированном Крыму отбирать стратегические активы

Нелегитимные депутаты непризнанного госсовета оккупированного Крыма 9 июля приняли во втором чтении закон "Об особенностях выкупа стратегических объектов в Республике Крым", передает "Крыминформ".

В документе говорится, что он определяет механизм принудительного выкупа объектов, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, расположенных на территории оккупированного полуострова и имеющих стратегическое значение.

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Читайте такжеВаленса убежден, что Путин не имеет никакого шанса удержать Крым Согласно документу, объекты, подлежащие выкупу, также определяются непризнанным советом министров республики.