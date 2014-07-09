Украина получила от Всемирного банка кредит на $300 млн

Украина привлекла новый кредит от Всемирного банка на 300 млн долл. на поддержку реформирования системы социальной защиты населения, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Сегодня между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано Соглашение о привлечении займа в размере 300 млн долл. США на реализацию проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». От Украины Соглашение подписал министр финансов Украины Александр Шлапак», - говорится в сообщении.

По данным министерства, заем привлечен на 18 лет с 5-летним льготным периодом. Процентная ставка по нему составит 1%.

«Заем привлечен с целью расширения адресной программы социальной помощи для поддержки наиболее уязвимых и социально наименее защищенных групп населения», - отмечается в сообщении.

Министерство также отмечает, что проект поможет расширить программу государственной социальной помощи для тех граждан, которые больше всего в ней нуждаются. Будут внедрены меры, направленные на повышение эффективности администрирования социальных выплат и услуг при поддержке национальной информационной системы управления. По информации Минфина, проект охватывает все местные отделы социальной защиты, которые подчиняются Министерству социальной политики Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце мая подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл. В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры.

Также до конца июля правительство Украины планирует подписать со Всемирным банком договор по еще одному кредиту на 500 млн долл. для стабилизации банковского сектора. Средства будут переданы Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С учетом новых инвестиций текущий кредитный портфель Всемирного банка достигнет 3,39 млрд долл. в рамках 11 проектов в стране. С момента присоединения Украины ко Всемирному банку в 1992 году обязательства банка в стране превысили 8,5 млрд долл. в рамках 43 проектов и программ.