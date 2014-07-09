Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка «Форум» 70% вкладов

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фонда.

Напомним, что вкладчики банка «Форум» получают выплаты с 23 июня через учреждения «УкрСиббанка».

По информации фонда, сумма обязательств банка «Форум» перед физическими и юридическими лицами превышает сумму ликвидных активов банка, что было установлено в ходе оценки активов и обязательств банка в период временной администрации и является следствием бездействия владельцев банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Форум» с 14 марта и в течение этого периода осуществлял поиск инвестора для выведения банка с рынка.

В мае дочерняя компания «Смарт-Холдинга» Вадима Новинского, основного владельца банка «Форум», перечислила на спецсчет НБУ 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка и, по информации банка, планировала перечислить второй транш в таком же размере, после чего должен был состояться аудит и рекапитализация банка собственниками и инвесторами.

В июне «Альфа-Банк» (Украина) сообщил о проведении оценки в проблемном банке «Форум» и готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения в случае принятия решения о покупке части его активов и пассивов, но впоследствии отказался от покупки.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Форум» 16 июня, и Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру выведения банка с рынка. В ответ основной собственник банка, «Смарт-Холдинг», сообщил о подаче иска в суд с требованием отменить решение о ликвидации банка «Форум».

4 июля Хозяйственный суд города Киева арестовал средства подконтрольной «Смарт-Холдингу» компании Yernamio Consulting Limited (Кипр) в размере 50 млн долл. пор иску Фонда гарантирования, где он обвиняет компанию в бездействии и не принятии своевременных мер, что привело к негативным финансово-экономическим последствиям для банка «Форум» и его неплатежеспособности, необходимости ликвидации и возмещения депозитов вкладчикам банка.

Банк «Форум» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.