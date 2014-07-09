Межбанк открылся ростом доллара - 11,75 гривень

В среду 9 июля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,6000/11,7500 грн/долл. по сравнению с 11,6200/11,6900 грн/долл. на закрытии торгов во вторник, 8 июля.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов понизились до 15,7945/16,0010 грн/евро против 15,7940/15,8935 грн/евро на закрытии торгов во вторник, 8 июля.

Читайте такжеBloomberg: Захват территорий Россией подорвал амбиции Путина сделать рубль мировой валютойНа международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3618/1,3620 (вторник - 1,3594/1,3596).

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов повысились до 0,3405/0,3450 грн/рубль по сравнению с 0,3377/0,3404 грн/рубль на закрытии торгов во вторник, 8 июля.