Совет Федерации России одобрил закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи

Как передает РИА «Новости», закон Совет Федерации одобрил сегодня на своем заседании.

Игорный бизнес в России уже почти пять лет запрещен везде, кроме четырех специальных зон: около Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. В Крыму игорный бизнес также был запрещен.

Согласно закону, определять границы и расположение крымской игорной зоны будут власти региона.

Ранее они заявляли, что планируют либо рассредоточить игорную зону по полуострову, либо построить местный "Лас-Вегас" в самой гуще курортов, на субтропическом южном берегу Крыма, рядом с Ялтой и Алуштой.

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По мнению российских парламентариев, открытие игорной зоны в Крыму будет способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиций, созданию новых рабочих мест, пополнению доходной базы регионального бюджета, увеличению потока туристов, а также формированию рынка сопутствующих услуг, в том числе развитию гостиничного бизнеса и сферы общественного питания.

Как сообщал УНИАН, Госдума РФ приняла этот закон 4 июля.