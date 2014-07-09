Украина выполнила условия МВФ и рассчитывает на второй транш - Яценюк

Украина рассчитывает получить второй транш кредита Международного валютного фонда в объеме 1,5 млрд долл. и продолжить программу реформ, прописанную в рамках программы сотрудничества с МВФ, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Читайте такжеУкраина в ожидании новых денег от МВФ «Сегодня у меня будет вторая встреча с миссией (МВФ - УНИАН). Речь идет о получении второго транша общей суммой 1,48 млрд долл. Надеюсь, переговоры будут успешными. По нашим оценкам, Украина выполнила критерии, которые были прописаны в программе сотрудничества с МВФ. Мы должны завершить дискуссию для того, чтобы получить второй транш и дальше продолжать сложные, но правильные реформы в Украине», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

С 24 июня по 9 июля в Киеве работала оценочная миссия МВФ, которая оценивала текущее состояние экономики Украины. Оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш.

МВФ уже заявил, что намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы стенд-бай и рассчитывает на широкий диалог с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, а также на плодотворное сотрудничество с новым главой Национального банка – Валерией Гонтаревой, назначенной на эту должность решением Верховной Рады 19 июня.

В начале июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что Украина выполняет все требования и критерии программы сотрудничества с Международным валютным фондом, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в стране. И потому глава правительства выразил убежденность, что оценка МВФ проводимым в Украине реформам будет положительной, и Украина получит второй кредитный транш.