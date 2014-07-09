Кабмин оценил восстановление Донбасса в 8 млрд гривень

Предварительный объем восстановительных работ, которые надо осуществить в Донецкой и Луганской областях, оценивается в 8,1 млрд грн, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Читайте такжеВосстановление ж/д объектов электроснабжения на востоке Украины обойдется в 180 млн грн«Что касается в целом восстановления инфраструктуры, мне сегодня министерства дали примерный объем средств, так что я холодным потом покрылся. Общая сумма, по первым прикидкам министерства, это только по состоянию на сегодня, нам нужно будет потратить на инфраструктуру в Донецке и Луганске, - 8,1 млрд грн! – сказал глава правительства. – «Сейчас будем думать, где брать эти деньги. Но при этом мы также будем обращаться к донорам, чтобы получить помощь на восстановление инфраструктуры в Донецке и Луганске и разработку специальной постреабилитационной программы для Донбасса».

Ранее Мининфраструктуры заявляло, что предварительная сумма убытков, причиненных дорожному хозяйству Донецкой области в освобожденной от террористов зоне, превышает 0,5 млрд грн. Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» оценивает ущерб от действий террористов на востоке Украины не менее, чем в 100 млн грн. Министерство энергетики и угольной промышленности оценило восстановление поврежденной в результате террористических актов в Донецкой области Славянской теплоэлектростанции в 400 млн грн.

С марта 2014 года в Донецкой и Луганской области ведутся ожесточенные бои украинских силовиков с сепаратистами и российскими наемниками.