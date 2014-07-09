«Ощадбанк» восстановил работу в Славянске и Краматорске

Государственный «Ощадбанк» восстановил работу своих подразделений в Славянске и Краматорске, освобожденных украинскими войсками от боевиков.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Ощадбанка», ссылаясь на главу правления банка Андрея Пышного.

«Работа банка восстановлена: банкоматы работают, карты обслуживаются, пенсии и заработные платы выплачиваются. Убедился лично», - сказал Пышный в ходе рабочей поездки в Славянск и Краматорск. Также он пообещал восстановить работу всех учреждений банка за несколько дней.

Глава правления «Ощадбанка» посетил центральные отделения банка в Славянске и Краматорске и поблагодарил их работников за обеспечение работы финучреждения во время военного конфликта.

Также в ходе поездки Пышный встретился с солдатами из спецбатальона МВД «Киев-1», передал им слова благодарности от коллектива банка и три десятка бронежилетов.

«Славянск - это урок. Краматорск - это урок. Крым - это урок! А восстановление этих и десятков других освобожденных от террористов городов - это экзамен», - сказал Пышный, подытоживая поездку, и выразил уверенность, что этот экзамен за право иметь собственную страну мы сдадим.

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Как сообщал УНИАН, банковская система с 7 июля возобновляет работу в Славянске и Краматорске, освобожденных украинскими войсками от боевиков.

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Украинские силовики 5 июля освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

Госказначейство 6 июля перечислило Донецкому областному управлению «Ощадбанка» первый транш пенсий за июль текущего года для выплаты пенсионерам, проживающим во всех населенных пунктах Славянского и Краматорского районов.