Кадровые перестановки в Кабмине: кто на вылет

Верховная Рада, которая последние недели тормозила принятие правительственных законопроектов, несмотря на их первостепенную важность, получила хороший урок от премьер-министра Арсения Яценюка. После очередного срыва рассмотрения пакета документов он прибыл в Раду и заявил: если ветви власти не смогут наладить общую работу, то не исключено полное переформатирование парламента и правительства.

«Если у нас не будет общей работы, и мы не найдем выхода из этой чрезвычайно драматической ситуации - в стране будет переформатирование Верховной Рады, правительства и коалиции», - сказал Яценюк.

Главным его аргументом для реализации отмеченного сценария было то, что за последние 4 месяца правительство и парламент, по сути, приняли только один важный закон, позволивший Украине получить первый транш кредита Международного валютного фонда.

«Фактически за последние 4 месяца поддержан единый базовый законопроект – о преодолении финансового кризиса, который дал возможность получить первый транш кредита МВФ. Для других траншей нам также надо будет принимать законы. Два десятка других законопроектов, внесенных Кабмином, не получили поддержки парламента», - сказал Яценюк, отметив, что речь идет о целом пакете законопроектов, включая закон о люстрации судей и социальных инициативах.

Посыл Яценюка депутаты, видимо, поняли и сразу же приняли ряд законов, правда, только в первом чтении или «за основу». Среди них – о введении ЧП в энергетической сфере, о возможности США и ЕС принимать участие в модернизации украинской ГТС и реструктуризации кредитов в иностранной валюте.

Между тем, в кулуарах ВР стали активно обсуждаться возможные перестановки в Кабмине, который был сформирован 27 февраля 2014 года после утверждения ВР кандидатуры Арсения Яценюка на должность премьер-министра. Кстати, в тот же день, 27 февраля, Верховная Рада внесла изменения в закон о Кабинете министров в соответствии с Конституцией 2004 года. Таким образом, с этого момента членов правительства, кроме премьера, министров обороны и иностранных дел – квота президента, назначает Рада по представлению главы Кабмина. То есть, нардепы играют одну из главных ролей в отношении состава правительства. Поэтому они сейчас и активизировались в данном вопросе. По понятным причинам, их мнения разнятся.

К примеру, советник президента, председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации, народный депутат от «Батьківщини» Николай Томенко не исключает, что его однопартийцы предложат в состав Кабмина ряд кандидатур (на сегодня в Кабмине 6 представителей от «Батьківщини» - УНИАН). По его мнению, обновление правительства необходимо для усиления его профессионального уровня, это касается, в первую очередь, экономического блока и сферы здравоохранения. Кроме того, в Кабмине до сих пор нет первого вице-премьер-министра (этот пост занимал Виталий Ярема, которого назначили генеральным прокурором – УНИАН). Томенко также прогнозирует, что свои кандидатуры в правительство может подать и фракция «УДАР».

В «УДАРе» же считают предложение Яценюка по переформатированию Кабмина «эмоциональной реакцией» (на сегодня в Кабмине нет представителей «УДАРа» – УНИАН). В частности, нардеп Павел Розенко отметил, что депутатам хотелось бы услышать «вместо эмоциональной реакции конкретные направления работы от премьер-министра, которые он считает необходимым усилить, конкретные фамилии министров, которых он предлагает заменить. А такая нервная реакция вызывает определенное непонимание у народных депутатов, судя по тем эмоциям, которые бурлили после этого в зале».

Розенко подчеркнул, что предложенные Яценюком кандидатуры, если таковые будут, фракция «УДАР» внимательно рассмотрит.

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок назвал число министров на вылет, не детализируя личности претендентов на увольнение. По его словам, в составе правительства планируется поменять 7 человек (на сегодня в Кабмине 3 представителя «Свободы» - УНИАН).

«На собрании коалиции Яценюк предложил, что, проработав три месяца, он видит, что есть потребность провести ротацию в составе правительства. Он об этом сообщил членам коалиции, и сейчас публично озвучил, что переговоры о формировании собственно тех кандидатур, которые премьер считает, что нужно провести ротацию, уже официально начнутся», - сказал он.

Представитель «Свободы» в правительстве – министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник подчеркнул в комментарии УНИАН, что коалиция в Верховной Раде есть и, соответственно, она будет принимать решение о назначении или увольнении в составе правительства. «Вопрос относительно того, планирую ли я (остаться на посту министра - УНИАН), вопрос не столько моих планов, потому что в данной ситуации это опять же будет зависеть от того, будет ли «Свобода» в коалиции, не будет ли разрушена эта коалиция, какие будут влияния и так далее. На сегодня «Свобода» является полноправным участником коалиции, и собственно я как представитель «Всеукраинского объединения «Свобода» выполняю ту функцию, которую мне поручили», - пояснил свою позицию Мохник.

Министр экономического развития и торговли Павел Шеремета (беспартийный – УНИАН) был краток: «Эти вопросы (переформатирования Кабмина – УНИАН) в парламентской республике решает правящая коалиция. Пожалуйста, переадресуйте их туда».

У журналистов, которые по роду своей деятельности постоянно пересекаются с экспертами и специалистами, формируется свое мнение о работе нынешних министров. Есть к ряду из них претензии, есть и полное понимание, и одобрение действий. Так, спорной является деятельность главы Минагропрода Игоря Швайки («Свобода»). Уж очень много негатива было высказано представителями АПК в отношении его решений и шагов. Есть вопросы и к министру экономического развития и торговли Павлу Шеремете: его прогнозы, как правило, не подтверждаются реалиями. Не вызывает отрицательных эмоций работа министра финансов Александра Шлапака. Но следует напомнить, что ругать правительство – мировая практика, хвалят крайне редко. И все же, в тех сложных условиях, в которых работает правительство Украины – в условиях необъявленной войны и оккупации Крыма со стороны России - особо критиковать членов Кабмина не стоит.

Прогноз политологов

В виду скупых комментариев как стороны депутатов, так и представителей правительства, УНИАН обратился за разъяснением ситуации с переформатированием Кабмина к политологам, их мнения во многом сходны.

Директор Центра общественных отношений Евгений Магда считает, что поскольку коалиция сегодня представляет собой террариум единомышленников, Яценюку не стоит обольщаться по поводу перспектив сотрудничества с будущим первым вице-премьером, на портфель которого, вероятно, будет претендовать «УДАР» - у партии Кличко сегодня нет своих министров, зато она активно позиционирует себя как пропрезидентская. По мнению политолога, не исключено создание еще двух вице-премьерских должностей. «Куратором сельского хозяйства Кабмин намеревался назначить опытного специалиста Леонида Козаченко, но у парламентариев не дошли руки до этого. Еще одно направление, требующее кадрового усиления – евроинтеграция Украины, поскольку для реализации положений Соглашения об ассоциации с ЕС нужен опытный чиновник. Вернется ли к знакомой работе Григорий Немыря или согласится на нее Борис Тарасюк – пока неизвестно, возможно появление и другого опытного дипломата. Сразу несколько министров могут получить «черную метку». Кроме Павла Шереметы, который не смог обеспечить украинское экономическое чудо, увольнение угрожает Олегу Мусию, очевидно в связи с повышенным интересом к тендерным возможностям Минздрава. По всей вероятности, уйдут из правительства представители «Совободы», к которым немало претензий, да и самой партии в преддверии возможных парламентских выборов выгодней находиться в оппозиции», - уточнил Магда.

По мнению Магды, в процессе будущего переформатирования Кабмина значение будут иметь не столько профессиональные качества будущих министров, сколько возможность той или иной политической силы или депутатской группы установить контроль над ресурсными министерствами.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань подчеркнул, что правительство может эффективно работать только тогда, когда имеет поддержку в парламенте. Если в этом сотрудничестве появляются какие-нибудь сбои, то возникает и вопрос переформатирования Кабмина. «Думаю, одна из причин в том, что на самом деле, когда создавалось правительство, мы руководствовались возвращенной после бегства Януковича Конституцией от 2004 года, это предполагало, что будет создано парламентское большинство. Оно не могло быть создано без групп, сформированных из перебежчиков из Партии регионов. Поэтому большинство очень неоднородное, очень условное и с ним не просто работать. С этим и были связаны резкие заявления Яценюка как элемент давления на ВР: если не будете поддерживать наши законопроекты, мы можем вообще уйти в отставку, открыв тем самым путь к досрочным выборам в ВР», - отметил Гарань.

Политолог почеркнул еще один важный момент: чтобы наша государственная машина работала после возврата Конституции от 2004 года - должно быть полное взаимодействие президента и премьера. «Но есть критика отдельных министерств, вероятно, есть необходимость провести замены – Яценюку виднее. Но есть также свободная вакансия первого вице-премьера. С формальной точки зрения это – прерогатива коалиции, но негласно на данную должность предлагает кандидатуру президент. Есть необходимость создания поста вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Обсуждается и инициатива создания Министерства по делам Крыма. Таким образом, перемены будут. Но отставка правительства - наименее вероятный сценарий», - подытожил Гарань.

Нана Черная (УНИАН)