Фонд гарантирования вкладов вырос на 18,4%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июля составил 8,075 млрд грн, что на 18,4% или на 1,257 млрд грн больше показателя на 1 июня 2014 года, сообщается на сайте фонда.

Как сообщается, с начала года финансовые ресурсы фонда увеличились на 1,983 млрд грн или на 32,55%.

По информации на сайте фонда, его участниками являются 172 банка.

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Напомним, с начала года Фонд гарантирования вводил временную администрацию в 11 банков, в том числе в два крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль». В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и банк «Даниэль» проводится процедура ликвидации.

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Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования на 1 июня составил 6,818 млрд грн, что на 8,38%, или на 624 млн грн, меньше показателя на 1 мая 2014 года.

В июне Фонд гарантирования сообщил, что получиткредит у Национального банка Украины на 4,2 млрд грн для покрытия временного дефицита средств на выплату возмещения вкладчикам банков-участников фонда.

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В начале июля Кабинет министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли и Министерству финансов подготовить к реализации совместный со Всемирным банком проект по привлечению кредита в объеме 500 млн долл. на укрепление банковского сектора страны, часть средств из которого будут направлены Фонду гарантирования.

Помимо этого, фонд может увеличить свои поступления за счет введения специального взноса для работающих банков, который устанавливается фондом, если его текущие доходы не достаточны для выполнения обязательств по выплате вкладов или обслуживанию полученных кредитов.