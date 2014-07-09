Доллар вырос до 11,80 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6000/11,7500, к 12:00 сузился спрэд 11,6500/11,6900. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 11,7200/11,8000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3405/0,3450, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3413/0,3429. К закрытию торгов цены поднялись 0,3428/0,3453. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,1070 (-0.1080).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3605/1,3630. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 15,7945/16,0010, к 12:00 цены составили 15,8560/15,9145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 15,9420/16,0545.