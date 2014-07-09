В Славянске возобновило работу управление Госказначейства

Управление Государственной казначейской службы Украины 9 июля возобновило работу в Славянске, сообщила пресс-служба Госказначейства.

«Сегодня, 9 июля 2014 года, возобновлена работа Управления Государственной казначейской службы Украины в городе Славянск Донецкой области», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Украинские силовики 5 июля освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городах начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем нуждающимся.

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Министерство социальной политики Украины и территориальные органы Государственной казначейской службы восстанавливают работу органов Пенсионного фонда и других социальных фондов в освобожденных от террористов городах Славянск и Краматорск, заявили 7 июля в ходе брифинга в Киеве министр Людмила Денисова и глава Госказначейства Татьяна Слюз.

Госказначейство 6 июля перечислило Донецкому областному управлению «Ощадбанка» первый транш пенсий за июль текущего года для выплаты пенсионерам, проживающим во всех населенных пунктах Славянского и Краматорского районов.