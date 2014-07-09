У Порошенко надеются на 11 млрд евро от стран-доноров

Страны-доноры могут предоставить Украине 11 млрд евро на финансирование проектов.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявил по результатам своего визита в Брюссель 8 июля, где совместно с вице-премьер-министром Владимиром Гройсманом принял участие в первой встрече представителей стран-доноров по вопросам помощи Украине.

По его словам, сегодня со стороны европейского сообщества и стран-доноров есть поддержка всех мер президента Украины Петра Порошенко по стабилизации ситуации в Донбассе. Чалый заметил, что обсуждается возможность финансирования проектов со стороны стран-доноров в общем объеме 11 млрд евро.

В ходе встреч все доноры согласились с тем, что нужно привлекать также коммерческий сектор, но с предоставлением ему соответствующих гарантий. С учетом этого обсуждалась идея создания фонда страхования этих инвестиций.

«Мы имеем солидарную поддержку европейских партнеров по предоставлению прямой финансовой помощи. Сегодня мы говорим о 1,6 млрд. евро, по которым уже поступают в Украину транши», - подчеркнул Чалый.

«Дорожная карта, как нам двигаться в ближайшее время, сформирована. Мы постоянно работаем с нашими партнерами. Сегодня есть поддержка всего, что осуществляют Украина и президент для реализации мирного плана», - подчеркнул Чалый.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля в Брюсселе Группа высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине приняла заключение, в котором отмечается, что международные доноры помогут официальному Киеву подготовить программу экономического развития Украины до 2016 года.

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„Доноры обсудили план проведения Конференции доноров и инвесторов, в том числе создание совместного подготовительного комитета. Доноры будут помогать Украине в подготовке повестки дня программы экономического подъема и роста на период 2014-2016 годов, включая потенциальные источники финансирования. В связи с этим украинское правительство будет предлагать донорам совместно оценить размеры сумм, необходимых для завершения реализации приоритетных задач”, - сказано в заключении.

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