Германия выделит 2,5 млн евро украинским городам, пострадавшим от боевых действий

ФРГ предоставит Украине 2,5 млн евро неотложной помощи для нормализации жизни в освобожденных от террористов городах на востоке Украины, сообщает DW.

Помощь предназначена для Славянска, Краматорска и других городов восточной Украины.

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Как сообщает DW со ссылкой на информагентство KNA, сегодня в Берлине министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаер заявил, что помощь, в частности, предназначена для поддержки внутренних беженцев в Украине.

"Люди в восточной Украине нуждаются в четких сигналах того, что они нам небезразличны", - сказал Штайнмаер.

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