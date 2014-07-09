Германия выделит 2,5 млн евро украинским городам, пострадавшим от боевых действий
18:58, 09 июля 2014Финансы
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Помощь, в частности, предназначена для поддержки внутренних беженцев в Украине
REUTERS
ФРГ предоставит Украине 2,5 млн евро неотложной помощи для нормализации жизни в освобожденных от террористов городах на востоке Украины, сообщает DW.
Помощь предназначена для Славянска, Краматорска и других городов восточной Украины.
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Как сообщает DW со ссылкой на информагентство KNA, сегодня в Берлине министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаер заявил, что помощь, в частности, предназначена для поддержки внутренних беженцев в Украине.
"Люди в восточной Украине нуждаются в четких сигналах того, что они нам небезразличны", - сказал Штайнмаер.
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