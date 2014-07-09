Нацбанк объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривни

В июне рост индекса потребительских цен в месячном измерении замедлился до 1%, поскольку основные инфляционные факторы уже в основном реализованы, сообщается на сайте Национального банка Украины.

В частности, по оценкам НБУ, эффект коррекции потребительских цен в результате произошедшей девальвации гривни почти исчерпан, а также постепенно растет предложение на продовольственном рынке.

Также второй месяц подряд ощутимое влияние на потребительские цены оказывало повышение административно регулируемых цен, в частности отдельных тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в июне выросли тарифы на электроэнергию для населения - на 11,3%).

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне, без учета временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, по сравнению с маем 2014 года составила 1%, в мае по сравнению с апрелем 2014 года - 3,8%, в апреле по сравнению с мартом 2014 года - 3,3%. В марте инфляция в Украине по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, в феврале по сравнению с январем 2014 года 0,6%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

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Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.

За январь-июнь текущего года гривня по официальному курсу НБУ по отношению к доллару США обесценилась на 48%, что способствовало повышению цен на импортные товары широкого потребления, в т.ч. медикаменты, бензин, бытовая техника.