Доллар снова растет - 11,83 гривны

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом повышением котировок – 11,7000/11,8300.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,3455/0,3494.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,9505/16,1305. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3634/36 (среда - 1,3618/20).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,6000/11,7500, к 12:00 сузился спрэд 11,6500/11,6900. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 11,7200/11,8000.